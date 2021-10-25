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Людмила Богданова |

У Х’юстоні трьох дітей залишили жити самих з тілом 9-річного брата

У Х’юстоні трьох дітей залишили жити самих з тілом 9-річного брата

В американському місті Х’юстон (штат Техас) троє неповнолітніх дітей самі жили у квартирі з трупом брата, який, ймовірно, помер приблизно рік тому. Покинутих дітей виявили місцеві поліцейські, які проводили перевірку стану квартири.

Двоє хлопчиків у віці 7 та 10 років, а також їхній 15-річний брат проживали без дорослих. Старший хлопець розповів правоохоронцям, що їхній 9-річний брат помер приблизно рік тому, а батьки не з’являються уже кілька місяців. Труп лежав в одній з кімнат.

Поліцейські дійсно знайшли у квартирі скелет загиблого. Неповнолітні були сильно виснажені, їх відвезли до лікарні для обстеження та лікування.

У поліції кажуть, що 15-річний підліток дбав про молодших братів. За їхніми словами, умови, у яких жили діти, є “жалюгідними”, а сама ситуація – такою, що “розриває серце”.

Через деякий час правоохоронцям вдалося знайти мати дітей та її хлопця, їх обох допитали. Сусіди, дізнавшись про ситуацію, висловили здивування та збентеження. Розслідування у справі триває.

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Джерело: CBS News

Фото: Depositphotos

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