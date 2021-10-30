Британку, яка тричі вдарила ножем свого чоловіка, ув’язнили на 18 років

66-річна британка Пенелопа Джексон, яка зарізала свого 78-річного чоловіка Девіда отримала 18 років ув’язнення.

На початку року у день свого народження Пенелопа Джексон вбила чоловіка — полковника у відставці – після 24 років шлюбу. Потім зателефонувала до служби екстреної допомоги і повідомила оператору, що її чоловік “стікає кров’ю на підлозі у кухні”. Вона неодноразово відмовлялася допомогти потерпілому, коли оператор просив її вжити заходів, наприклад, притиснути рану, аби зупинити кровотечу.

Замість цього Джексон записала зізнання в блокнот і залишила його біля телефону, а коли її заарештували за підозрою у вбивстві, спитала: “Це вбивство, а не замах? Тоді добре.”

Правда, пізніше вона заперечила навмисне вбивство, визнавши себе винною у ненавмисному, та заявивши, що втратила контроль через роки фізичного та емоційного насильства з боку свого чоловіка.

Джексон стверджувала, що її чоловік постійно контролював її, не дозволяючи бачитися з друзями і навіть вирішувати, що їй дивитися по телевізору.

Того вечора Джексони сперечалися з приводу святкової вчері до дня народження жінки.

Жертва та підсудна сиділи за столом і розмовляли зі своєю дочкою та зятем через Zoom.

– Це наростало, і він більшу частину часу мене тряс, іноді душив, а іноді я непритомніла. В інших випадках я була в напів несвідомому стані, лежала на ліжку або на підлозі, і якщо він був дійсно злий, він мене штовхав ногами, — розповіла потім у суді Джексон.

У ніч вбивства вона принесла кухонний ніж у свою спальню, маючи намір використати його, щоб накласти на себе руки, але замість цього увійшла в кімнату свого чоловіка, щоб поговорити з ним.

– Я хотіла, щоб він сказав: Пробач, Пе. Він цього не зробив, він просто сказав: Заради бога, ти жалюгідна, йди і лягай спати. Це було щось на зразок: Передай цукор. Я була в розпачі. Я подивилася на нього і сказала: Я не зробила нічого поганого, визнай, що тобі шкода. Він сказав: Заради бога, заткнися. Його нічого не турбувало — це була повна зневага, — сказала вона.

Дочка пари Ізабель Поттертон розповіла, що вона неоноразово була свідком скандалів між мамою і татом і агресії з боку свого батька.

Рідні Девіда Джексона, навпаки, свідчили проти підсудної. За їхніми словами, саме вона тримала чоловіка під повним контролем.

Присяжні з восьми жінок та чотирьох чоловіків відхилили заяву Пенні про визнання провини у ненавмисному вбивстві та визнали її винною у вбивстві після 10 годин 43 хвилин обговорення. Суддя засудив жінку до довічного ув’язнення з мінімальним терміном 18 років.

– Так, я знаю, що мама тут, але вона не та людина, яку я знала. Я не знаю, що нас чекає в тому, що буде, але я знаю, що я колись плекала, вже ніколи не повернеться. Однак я люблю їх обох. Я завжди любила і завжди буду, — сказала дочка Пенелопи Ізабелла.

Відомо, що вбитий – не єдиний чоловік Пенелопи. Родич її третього померлого чоловіка в суді розповів, що скоріше за все, саме вона спровокувала його самогубство – отруєння газом у власному гаражі. Напередодні вона вбила двох його улюблених ротвейлерів, коли він перебував у Саудівській Аравії у справах, і завела роман на боці із вбитим пізніше відставним полковником.

Пізніше, під час судового процесу в Брістольському королівському суді, Пенелопа також визнала, що вона довела свого попереднього чоловіка до самогубства, зраджуючи його.

Джерело: standard.co.uk

Фото: PA Media