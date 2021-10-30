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Абрамова Юлія |

Британку, яка тричі вдарила ножем свого чоловіка, ув’язнили на 18 років

Британку, яка тричі вдарила ножем свого чоловіка, ув’язнили на 18 років

66-річна британка Пенелопа Джексон, яка зарізала свого 78-річного чоловіка Девіда отримала 18 років ув’язнення.

На початку року у день свого народження Пенелопа Джексон вбила чоловіка — полковника у відставці – після 24 років шлюбу. Потім зателефонувала до служби екстреної допомоги і повідомила оператору, що її чоловік “стікає кров’ю на підлозі у кухні”. Вона неодноразово відмовлялася допомогти потерпілому, коли оператор просив її вжити заходів, наприклад, притиснути рану, аби зупинити кровотечу.

Британку, яка тричі вдарила ножем свого чоловіка, ув’язнили на 18 років

Замість цього Джексон записала зізнання в блокнот і залишила його біля телефону, а коли її заарештували за підозрою у вбивстві, спитала: “Це вбивство, а не замах? Тоді добре.”

Правда, пізніше вона заперечила навмисне вбивство, визнавши себе винною у ненавмисному, та заявивши, що втратила контроль через роки фізичного та емоційного насильства з боку свого чоловіка.

Джексон стверджувала, що її чоловік постійно контролював її, не дозволяючи бачитися з друзями і навіть вирішувати, що їй дивитися по телевізору.

Того вечора Джексони сперечалися з приводу святкової вчері до дня народження жінки.

Жертва та підсудна сиділи за столом і розмовляли зі своєю дочкою та зятем через Zoom.

– Це наростало, і він більшу частину часу мене тряс, іноді душив, а іноді я непритомніла. В інших випадках я була в напів несвідомому стані, лежала на ліжку або на підлозі, і якщо він був дійсно злий, він мене штовхав ногами, — розповіла потім у суді Джексон.

У ніч вбивства вона принесла кухонний ніж у свою спальню, маючи намір використати його, щоб накласти на себе руки, але замість цього увійшла в кімнату свого чоловіка, щоб поговорити з ним.

– Я хотіла, щоб він сказав: Пробач, Пе. Він цього не зробив, він просто сказав: Заради бога, ти жалюгідна, йди і лягай спати. Це було щось на зразок: Передай цукор. Я була в розпачі. Я подивилася на нього і сказала: Я не зробила нічого поганого, визнай, що тобі шкода. Він сказав: Заради бога, заткнися. Його нічого не турбувало — це була повна зневага, — сказала вона.

Дочка пари Ізабель Поттертон розповіла, що вона неоноразово була свідком скандалів між мамою і татом і агресії з боку свого батька.

Рідні Девіда Джексона, навпаки, свідчили проти підсудної. За їхніми словами, саме вона тримала чоловіка під повним контролем.

Присяжні з восьми жінок та чотирьох чоловіків відхилили заяву Пенні про визнання провини у ненавмисному вбивстві та визнали її винною у вбивстві після 10 годин 43 хвилин обговорення. Суддя засудив жінку до довічного ув’язнення з мінімальним терміном 18 років.

– Так, я знаю, що мама тут, але вона не та людина, яку я знала. Я не знаю, що нас чекає в тому, що буде, але я знаю, що я колись плекала, вже ніколи не повернеться. Однак я люблю їх обох. Я завжди любила і завжди буду, — сказала дочка Пенелопи Ізабелла.

Відомо, що вбитий – не єдиний чоловік Пенелопи. Родич її третього померлого чоловіка в суді розповів, що скоріше за все, саме вона спровокувала його самогубство – отруєння газом у власному гаражі. Напередодні вона вбила двох його улюблених ротвейлерів, коли він перебував у Саудівській Аравії у справах, і завела роман на боці із вбитим пізніше відставним полковником.

Пізніше, під час судового процесу в Брістольському королівському суді, Пенелопа також визнала, що вона довела свого попереднього чоловіка до самогубства, зраджуючи його.

Джерело: standard.co.uk

Фото: PA Media

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