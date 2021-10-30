Від згадки про один з вечорів Іванну починає трясти. На вході до будинку в Києві жінку, наче грушу, відлупцював сусід.

– У мене руки були в синяках, боліла черевна порожнина та грудна клітка. Бив та обзивав нецензурними словами, принижував мене. Я навіть не встигла йому нічого відповісти. Навіть рефлекторної здачі не змогла дати. Так була налякана. Все сталося несподівано, – поділилася Іванна Бережна.

Ворожнеча виникла через собаку. Іванна розповіла, що сусіди дуже обурені тим, як поводиться їхній російський той-тер’єр.

– О 12-й ночі дуже сильно нам дзвонили, стукали у двері та скандально погрожували заспокоїти собаку, хоча в цей час ми спали. Собака у нас не гавкав, – розповіла вона.

Дверей вони так і не відчинили. Але за декілька днів власниця пса зустріла сусідку у дворі та попросила більше не турбувати їх серед ночі. Іванна вже збиралася йти додому, як із будинку вилетів розлючений чоловік та одразу пішов у наступ.

Чоловік сусідки вимахував кулаками, наче боксер. Цей забіяка виявився вищим церковним священнослужителем.

– Єпископ Адріан української православної церкви почав мене бити. Ми дуже боїмося жити з такою людиною, яка не керує своєю агресією. Ні, він не вибачився, – розповіла постраждала від нападу.

Жертва намагалася дістати телефон, щоб зняти агресивного владику, проте це лише додало олії у вогонь. Після стусанів жінці служитель Бога не заспокоївся, а розійшовся ще більше. Він відібрав у сусідки телефон, потоптався на ґаджеті, а тоді взагалі відфутболив його в клумбу.

Далі священнослужитель зчепився уже з чоловіком Іванни. Ця розмова сталася, коли подружжя хотіло отримати відео з камер спостереження.

Через ці розбірки тепер гуде увесь будинок. Про сусіда у рясі тут не всі високої думки. Кажуть, що він пихатий чоловік, який постійно чіпляється до інших мешканців.

Чому ж поважний владика забув свої настанови та підняв руку на жінку? У поліції “подвиги” священнослужителя теж бачили та відкрили кримінальне провадження.

Водночас постраждала шукає зустрічі з митрополитом. Іванна надіслала відео його помічниці, сподіваючись, що з розбишакою проведуть виховну роботу.