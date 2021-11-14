У Києві в Подільському районі спалахнув вогонь на даху двоповерхової будівлі місцевого ресторану. Полум’я розгорілося на площі близько 50 кв. м.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася у ресторані Гніздо, розташованому за адресою вулиця Андріївський узвіз, 21.

На місце події направили рятувальників з найближчих підрозділів. Після прибуття вогнеборці з’ясували, що горить дах будівлі на площі 50 кв. м.

За попередніми даними, ніхто не постраждав унаслідок пожежі. Через пів години після повідомлення до служби порятунку полум’я вдалося локалізувати, а ще через 16 хвилин – повністю ліквідувати.

Для гасіння пожежі залучили 20 рятувальників та сім одиниць техніки. Наразі фахівці та правоохоронці з’ясовують всі обставини та можливі причини виникнення пожежі.