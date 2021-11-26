На Львівщині у ДТП загинув екс-головний тренер ФК Рух

У п’ятницю, 26 листопада, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув колишній головний тренер львівського футбольного клубу Рух Руслан Мостовий.

Інцидент стався приблизно о 10:40 на трасі Київ-Чоп у селі Любинці Стрийського району, повідомили в прес-службі місцевого управління поліції.

За попередньою інформацією, Мостовий не впорався з керуванням автомобіля Skoda Octavia, після чого вилетів на зустрічну смугу і протаранив відбійник.

Від отриманих травм екс-тренер Руху помер на місці події.

Порушено кримінальну справу за фактом порушення ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини) КК України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, Мостовий очолював львівський Рух з листопада 2016 року та пропрацював там до серпня 2017 року. Під його керівництвом команда вийшла до Першої ліги, здобувши срібні медалі Другої ліги. Під його керівництвом львівський клуб провів 21 матч та здобув 10 перемог.

Під час ігрової кар’єри футболіст виступав за такі клуби як Львів, Поділля, Спартак із Нальчика, Том, Волинь, Закарпаття та інші клуби.

Останнім місцем роботи тренера був Прикарпатський клуб з Івано-Франківська.