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Неподалік Львова рятували костел від вогню

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Неподалік Львова рятували костел від вогню

Неподалік Львова, у селищі міського типу Брюховичі, сьогодні, 3 грудня, сталася пожежа в римо-католицькому храмі святої Терези від Дитяти Ісуса РКЦ, розташованому на вулиці Потічок, 6.

Вогонь охопив купол будівлі. На місці пожежі працюють 44 рятувальники.

За повідомленням ДСНС, зайнялася обшивка утеплювача під куполом костелу.

– О 14.56 пожежу покрівлі та купола костелу у Брюховичах локалізовано на площі 180 м кв. Внаслідок пожежі травмовано одну особу, – повідомляє рятувальна служба.

Окрім цієї людини, жертв та постраждалих немає.

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Напередодні у Приморському районі Одеси сталася пожежа в одному з житлових будинків. Полум’я спалахнуло в одній з квартир на третьому поверсі.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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