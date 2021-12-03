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В Італії за загадкових обставин померла українка – поліція озвучила дві версії

Марія Степанюк редактор стрічки
Аліна Труш

В італійському місті Траєст знайшли мертвою 43-річну громадянку України Аліну Труш.

У прокуратурі заявили, що наразі триває розслідування, але до розтину, проведення якого призначене на наступний тиждень, офіційні заяви не робитимуть.

Водночас, у прокуратурі підтвердили чутки про те, що поряд із жінкою знайшли пляшку з метадоном (наркотик, що за своєю дією нагадує героїн та використовується для його заміщення, – Ред.).

Її тіло виявили правоохоронці 1 грудня на підлозі у квартирі на вулиці Віале д’Аннунціо, 28. За попередніми даними, жінка померла у вівторок, 30 листопада.

Представники поліції прийшли додому до жінки, щоб повідомити про судовий документ щодо погроз та насильства, які вона нібито зазнавала з боку колишнього партнера. Оскільки двері ніхто не відчинив, правоохоронці викликали на місце пожежників і ті зламали двері.

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Слідів крові чи насильства правоохоронці не виявили на Аліні.

У поліції розглядають дві версії смерті жінки: вбивство, або смерть від передозування наркотичними речовинами.

Аліна Труш була родом із Кривого Рогу. Італійські ЗМІ повідомили, що жінка переїхала до Італії приблизно 20 років тому, де працювала танцівницею та моделлю. Про особисте життя покійниці мало відомо, окрім того, що у неї було двоє дітей – 2002 та 2009 року народження.

Джерело: TGR, Il Gazzettino

Фото: Depositphotos, Alina Trush

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