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В Україні через мокрий сніг і вітер без світла залишаються понад 70 населених пунктів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
В Україні через мокрий сніг і вітер без світла залишаються понад 70 населених пунктів

Через ускладнення погодних умов без світла залишаються 75 населених пунктів у трьох регіонах України.

Пориви вітру та мокрий сніг стали причиною того, що без електрики опинилися 46 населених пунктів у Чернігівській області, 21 – у Львівській та 8 – у Київській. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Тим часом мобільні групи рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, патрульних поліцейських та працівників служби автомобільних доріг моніторять автошляхи міжнародного, національного, регіонального та територіального значення Рівненської області.

На випадок ускладнення погодних умов рятувальники підготували важку інженерну техніку, електростанції, підігрівачі повітря та готові до ліквідації наслідків негоди.

Погода в Україні 7 грудня буде похмурою та дощовою. Вдень та вночі очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря у різних регіонах коливатиметься від 0 до +15.

Мокрий сніг вдень і вночі очікується у західних областях. У Києві 7 грудня також прогнозують сніг з дощем. Стовпчики термометрів показуватимуть +1, +3 і вдень, і вночі.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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