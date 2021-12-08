Підлітки нападали на перехожих: в Ужгороді затримали дві банди грабіжників

В Ужгороді дві групи підлітків віком від 12 до 15 років нападали на випадкових перехожих, відбирали гроші та цінні речі. Поліція затримала хлопців.

На Православній набережній близько 21.00 на жінку напало троє підлітків. Вони намагалися вирвати у потерпілої сумку, проте вона змогла її втримати. Нападники забрали гроші, які випали з неї, і втекли.

Правоохоронці швидко встановили особи підозрюваних. Ними виявилися жителі міста 12, 13 та 14 років.

Найстаршого помістили в ізолятор тимчасового тримання, з іншими двома та їх батьками зараз працюють слідчі та ювенальні поліцейські.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. Неповнолітнім загрожує до 4 років позбавлення волі.

Другий випадок стався того ж вечора на вулиці Корзо – четверо інших підлітків напали на подружню пару.

Чоловік не хотів віддавати телефон, тому хлопці побили потерпілого.

Вони забрали телефони і у нього, і у його дружини. Нападники розбили йому обличчя та вибили кілька зубів.

Причетних до цього нападу також знайшли швидко. Це двоє 16-річних хлопців, двом іншим – 14 та 15 років. У них вилучили відібрані телефони, їх повернуть потерпілим.

Усіх чотирьох помістили до ізолятора тимчасового тримання, їм оголошено підозру за серйознішою статтею. Тут уже йдеться про розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб – це ч. 2 ст. 187 ККУ. За цей злочин підліткам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нині вирішуєтьмя питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.