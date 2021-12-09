Дощ та мокрий сніг спричинили знеструмлення 148 населених пунктів у п’яти областях України.

Зокрема, внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП без світла нині 64 села у Київській області, 47 – у Чернігівській, 18 – у Вінницькій, 15 – у Житомирській та чотири – у Донецькій.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

На сьогодні, 9 грудня, синоптики прогнозують у Києві та області, яка найбільше постраждала від негоди, туман, видимість до 200-500 м, а також ожеледицю на дорогах, що відповідає І рівню небезпеки (жовтий).

Це може спричинити порушення в роботі транспорту.

Такі ж погодні умови очікуються у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

У Карпатах у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами в районі Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).