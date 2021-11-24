Зґвалтував 8-річну дівчинку на очах у її брата: на Київщині засудили чоловіка

Суд оголосив вирок жителю Київської області, який зґвалтував 8-річну дівчинку у серпні 2018 року.

Слідство встановило, що чоловік прийшов додому до знайомої в одному з сіл Білоцерківської області. Він побачив, що жінки немає вдома, схопив її малолітню доньку та відніс на город.

Там зловмисник вчинив дії сексуального характеру щодо 8-річної дитини. Це все відбувалося на очах у її 5-річного брата.

Обвинувачений своєї вини у злочині не визнавав. Суд визнав чоловіка винним за 4 ст. 152 КК України (вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років).

Вирок передбачає найвище покарання для жителя Київщини – 15 років позбавлення волі.

Нещодавно у Полтавській області двоє чоловіків викрали і зґвалтували дівчину 2001 року народження. Батько повідомив про зникнення доньки у поліцію.

Пізніше вона повернулася додому і розповіла, що з нею сталося. Правоохоронці затримали двох підозрюваних – ними виявилися полтавець 2000 року народження та житель Дніпропетровської області 1992 року народження.

Їм повідомили про підозру за фактом зґвалтування та незаконного позбавлення волі.

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