Зґвалтував 8-річну дівчинку на очах у її брата: на Київщині засудили чоловіка

Суд оголосив вирок жителю Київської області, який зґвалтував 8-річну дівчинку у серпні 2018 року.
Слідство встановило, що чоловік прийшов додому до знайомої в одному з сіл Білоцерківської області. Він побачив, що жінки немає вдома, схопив її малолітню доньку та відніс на город.
Там зловмисник вчинив дії сексуального характеру щодо 8-річної дитини. Це все відбувалося на очах у її 5-річного брата.
Обвинувачений своєї вини у злочині не визнавав. Суд визнав чоловіка винним за 4 ст. 152 КК України (вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років).
Вирок передбачає найвище покарання для жителя Київщини – 15 років позбавлення волі.
Нещодавно у Полтавській області двоє чоловіків викрали і зґвалтували дівчину 2001 року народження. Батько повідомив про зникнення доньки у поліцію.
Пізніше вона повернулася додому і розповіла, що з нею сталося. Правоохоронці затримали двох підозрюваних – ними виявилися полтавець 2000 року народження та житель Дніпропетровської області 1992 року народження.
Їм повідомили про підозру за фактом зґвалтування та незаконного позбавлення волі.
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