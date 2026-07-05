Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до нього з проханням провести зустріч у Білому домі.

Про це Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Axios.

Зустріч Трампа і Нетаньягу: що відомо

За словами Трампа, зустріч із Беньяміном Нетаньягу може відбутися вже наступного тижня після його повернення із саміту НАТО.

Зараз дивляться

— Ми дуже добре ладнаємо. Він (Беньямін Нетаньягу,— Ред.) знає, хто тут головний, — сказав президент США, коментуючи майбутню зустріч.

В офісі ізраїльського прем’єра повідомили, що напередодні Нетаньягу телефоном привітав Трампа з 250-річчям Дня незалежності США.

Під час розмови глава ізраїльського уряду наголосив, що Сполучені Штати залишаються гарантом глобальної свободи, а Ізраїль високо цінує стратегічне партнерство між двома державами.

За підсумками переговорів сторони домовилися найближчим часом провести особисту зустріч у США.

Заяви про майбутню зустріч пролунали на тлі активних дипломатичних контактів США щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Зокрема, у червні США та Іран розпочали новий переговорний процес щодо майбутньої ядерної угоди та врегулювання ситуації на Близькому Сході. Перший раунд консультацій відбувся у Швейцарії, де сторони заявили про прогрес і домовилися продовжити технічні переговори.

Водночас 26 червня американські військові завдали ударів по об’єктах Ірану після атаки на комерційне судно в Ормузькій протоці. У CENTCOM наголосили, що операція стала відповіддю на дії Тегерана та була спрямована на захист свободи судноплавства.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.