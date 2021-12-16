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Рани на обличчі та руках: на Харківщині чоловік з ножем напав на поліцейських

Юля Захарченко редакторка стрічки
Патрульна поліція

У Харківській області 49-річний чоловік напав з саморобним ножем з пилки на працівників поліції. Він завдав правоохоронцям поранення на руках та обличчі.

За даними Харківської обласної прокуратури, 14 грудня поліцейські отримали повідомлення про сварку родини у місті Куп’янськ.

Під час розмови з працівниками поліції правопорушник напав на них з саморобним ножем з пилки, поранивши пальці рук та обличчя.

У прокуратурі зазначили, що зловмисника раніше неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, зокрема, за насильство у родині.

Правоохоронці затримали правопорушника та повідомили про підозру 49-річному чоловіку. Зараз правоохоронці розв’язують питання про обрання запобіжного заходу.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

Найбільше покарання за посягання на життя поліцейського передбачає тюремне ув’язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Фото: УНІАН

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