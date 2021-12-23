У Скадовську до дев’яти років позбавлення волі засудили поліцейського, з вини якого в ДТП загинула ціла родина.

Інцидент стався у червні 2019 року поблизу курортного містечка Каланчак.

Перебуваючи за кермом автомобіля BMW, 29-річний поліцейський виїхав на зустрічну смугу.

Тієї ж миті відбулося лобове зіткнення із автомобілем ВАЗ 21099, всередині якого перебували батько, матір та їхня 9-річна донька. Внаслідок потужного зіткнення усі вони загинули.

Загинула ціла родина: на Херсонщині засудили 29-річного поліцейського, який потрапив у ДТП / 2 фотографии

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України.

Рішенням Каланчацького районного суду молодому поліцейському призачено покарання у вигляді дев’яти років в’язниці.

Окрім цього, чоловіка зобов’язали відшкодувати родичам загиблої родини понад 6 млн грн моральної та матеріальної шкоди.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура