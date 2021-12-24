Автобус із дітьми потрапив в аварію у Запорізькій області

У четвер, 23 грудня, у Запорізькій області перекинувся мікроавтобус, який перевозив дітей-спортсменів.

За даними поліції, у транспортному засобі на момент аварії було 20 дітей віком 10-12 років.

Їх супроводжували троє батьків та тренер. Після дорожньо-транспортної пригоди всі пасажири вирушили до місця призначення попутним транспортом.

По медичну допомогу звернувся лише тренер юних спортсменів. Характер його травм не вказується.

– Слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, – повідомила поліція.

Правоохоронні органи склали адмінпротокол за ст. 140 (Порушення правил, норм та стандартів утримання доріг та вулиць, неприйняття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху) КК України.

Поліція допитала всіх учасників та очевидців аварії, включаючи дітей, які перебували у мікроавтобусі.