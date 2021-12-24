Болгарія екстрадувала до України громадянина Туреччини, якого підозрюють у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. В автокатастрофі загинула 11-річна дівчинка.

За даними Офісу генерального прокурора, ДТП сталася у жовтні 2019 року. Дитина стояла на тротуарі, коли іноземець за кермом не надав дорогу мотоциклу, який удвічі перевищив дозволену швидкість руху.

Мотоцикл зіткнувся з автівкою, після чого двоколісний транспорт відкинуло на пішохода. Водія мотоцикла за рішенням суду посадили за ґрати на шість років та позбавили права керувати транспортними засобами на три роки.

Громадянин Туреччини переховувався від правоохоронних органів та виїхав за кордони України.

Ймовірний винуватець смертельної аварії перебував у міжнародному розшуку, а місяць тому підозрюваного затримали на території Болгарії.

Іноземця екстрадували до України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка підозрюють за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.