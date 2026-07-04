Повномасштабна війна Росії проти України ніколи не має стати нормою. РФ докладає величезних зусиль, щоб відновити свої політичні зв’язки та повернути вплив, намагаючись дестабілізувати європейські голоси.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі з Одеси.

Зеленський про зусилля для примусу РФ до миру

На думку Зеленського, Росія вдається до медійного тиску та намагається дестабілізувати ті європейські голоси, які чесно говорять про війну проти України та прагнуть до сильнішої Європи.

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За словами президента, Україна потребує допомоги в отриманні ракет до систем протиповітряної оборони, посиленні санкційного тиску для примусу Росії до переговорів, звільненні громадян із полону та поверненні дітей.

Як стверджує Зеленський, Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати цю війну. Саме на це вони роблять ставку, переконаний президент.

Зеленський заявив, що росіяни прагнуть, щоб балістичні ракети зламали спротив і волю українського народу. Саме тому Україні потрібно більше ППО, адже йдеться про щоденний захист життя.

Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot. Київ знає, що у партнери вони є, проте потрібна політична воля для їхнього передавання Україні, зокрема, з боку США.

– Будь ласка, допоможіть реалізувати це. Сьогодні День незалежності Америки. І Америка разом із вільним світом може допомогти захистити нашу незалежність від російських убивць та знищення людського життя. Будь ласка, продовжуйте надалі чітко виступати проти російського терору та наголошувати на потребі України в ППО, – сказав він.

Президент просить США зробити так, щоб українська ППО та системи Patriot ніколи не залишалися без потрібних ракет, адже це рятує життя від російського балістичного озброєння.

Джерело : Офіс президента

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