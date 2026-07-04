Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом у День незалежності США.

Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід у соціальній мережі X. Згодом Володимир Зеленський підтвердив, що привітав Трампа та всіх американців з Днем незалежності.

Розмова Зеленського та Трампа у День незалежності США

– Президент України Зеленський у суботу розмовляв з президентом Трампом та привітав його з 250-річчям незалежності США, повідомляє джерело, обізнане з питаннями, – йдеться у заяві журналіста.

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За словами Зеленського, вони з Трампом дуже добре поговорили по телефону.

– Ми вдячні США за всю надану допомогу, від Javelin і Patriot до політичної підтримки. І надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення, – заявив президент.

Як стверджує Зеленський, разом із Трампом вони обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії.

На його думку, є реальна перспектива завершити цю війну, але рішучість Америки матиме вирішальне значення. Вони домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі.

Зеленський подякував Трампу та США, побажавши подальшого процвітання та успіхів.

4 липня Зеленський привітав американського президента Дональда Трампа з Днем незалежності США.

За його словами, американська мрія пройшла через багато випробувань та вистояла, а тепер протягом уже двох з половиною століть залишається прикладом для інших вільних народів.

Водночас Зеленський заявив, що війна Росії проти України ніколи не має стати нормою.

Він стверджує, що РФ докладає величезних зусиль, щоб відновити свої політичні зв’язки та повернути вплив, намагаючись дестабілізувати європейські голоси. Саме тому Зеленський звернувся до США, щоб ракетами до Patriot посилити ППО України.

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