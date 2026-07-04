РФ пропонує Україні тимчасове припинення вогню у Костянтинівці
- Міноборони РФ запропонувало Україні оголосити тимчасове припинення вогню 6 липня для передачі тіл загиблих військовослужбовців у Костянтинівці.
- Ця ініціатива з'явилася на тлі фейкових заяв Кремля про нібито захоплення міста, які вже спростували в ЗСУ, та після пропозиції Володимира Зеленського провести там зустріч із Путіним.
Російська Федерація запропонувала Україні провести провести передачу тіл загиблих військовослужбовців у Костянтинівці та припинити вести вогонь на певний час для нібито гуманітарної акції.
Про це повідомляють російські пропагандисти із посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.
РФ пропонує Україні припинити вогонь у Костянтинівці
– Росія готова провести гуманітарну акцію з передачі тіл загиблих українських військовослужбовців у Костянтинівці, – йдеться у повідомленні.
У Міноборони РФ пропонують припинити обстріл Костянтинівки 6 липня у період із 12:00 до 18:00 за московським часом.
Як зазначається, Україна має поінформувати командування Росії щодо рішення про передавання тіл до 12:00 за московським часом 5 липня.
Ситуація у Костянтинівці 4 липня 2026
Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито війська РФ захопили Костянтинівку Донецької області.
Проте у ЗСУ відкинули заяви російської пропаганди, додавши, що інформація про окупацію Костянтинівки не відповідає дійсності.
Згодом президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Костянтинівці, щоб спростувати заяви російської пропаганди про нібито захоплення міста.
Однак у Росії вигадали відмовку для Путіна, щоб пояснити, чому він не може зустрітися із Зеленським у Костянтинівці. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися у Москві.