Російська Федерація запропонувала Україні провести провести передачу тіл загиблих військовослужбовців у Костянтинівці та припинити вести вогонь на певний час для нібито гуманітарної акції.

Про це повідомляють російські пропагандисти із посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.

РФ пропонує Україні припинити вогонь у Костянтинівці

– Росія готова провести гуманітарну акцію з передачі тіл загиблих українських військовослужбовців у Костянтинівці, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ пропонують припинити обстріл Костянтинівки 6 липня у період із 12:00 до 18:00 за московським часом.

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Як зазначається, Україна має поінформувати командування Росії щодо рішення про передавання тіл до 12:00 за московським часом 5 липня.

Ситуація у Костянтинівці 4 липня 2026

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито війська РФ захопили Костянтинівку Донецької області.

Проте у ЗСУ відкинули заяви російської пропаганди, додавши, що інформація про окупацію Костянтинівки не відповідає дійсності.

Згодом президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Костянтинівці, щоб спростувати заяви російської пропаганди про нібито захоплення міста.

Однак у Росії вигадали відмовку для Путіна, щоб пояснити, чому він не може зустрітися із Зеленським у Костянтинівці. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися у Москві.

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