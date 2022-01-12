Замінування ялинки у центрі Одеси: поліцейські доповіли про ситуацію

Одеські правоохоронці перевірили повідомлення про замінування центральної новорічної ялинки у центрі міста.

Сьогодні, 12 січня, поліція отримала інформацію про, нібито, мінування ялинки на вулиці Дерибасівській, 1.

На місце скеровані слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

– Територію перевірено, вибухових пристроїв чи речовин не виявлено, – повідомили спеціалісти.

Раніше до поліції Одеси надійшло повідомлення про замінування торгових центрів. Правоохоронці шукають вибухівку.

Пресслужба поліції зазначає, що з метою перевірки інформації на місця подій направлені слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи.

Вибухівку шукають у всіх місцевих торгових центрах.