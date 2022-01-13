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Помстився за розрив з дівчиною: у Запоріжжі чоловіка судитимуть за вбивство подружжя

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Помстився за розрив з дівчиною: у Запоріжжі чоловіка судитимуть за вбивство подружжя

У Запоріжжі судитимуть 46-річного чоловіка, який розправився над батьками своєї колишньої дівчини. Йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Інцидент стався у серпні минулого року. За даними слідства, підозрюваний без запрошення навідався додому до подружжя пенсіонерів.

Чоловік та дружина відмовилися впускати колишнього своєї доньки, і тоді він дістав із кишені ножа. Спочатку він накинувся на 69-річного чоловіка, після чого розправився і з 70-річною жінкою.

Внаслідок численних ножових поранень пенсіонери померли на місці. Чи перебувала того вечора у квартирі їхня донька, не повідомляється.

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Що загрожує вбивці

Правоохоронці затримали 46-річного чоловіка того ж вечора, за дві години після скоєння злочину.

Під час допиту він заявив, що скоїв подвійне вбивство через постійні конфлікти із родиною колишньої дівчини.

Знаряддя вбивства – закривавлений кухонний ніж – правоохоронці вилучили під час першочергових слідчих дій.

Кримінальне провадження було відкрито за п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб, вчинене з особливою жорстокістю) КК України.

Обвинувальний вирок вже направлено до суду. За скоєне 46-річному чоловікові загрожує від десяти до п’ятнадцяти років за ґратами або ж довічне ув’язнення.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура

Фото: Нацполіція

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