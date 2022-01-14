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Провалився асфальт: у Києві затримуються тролейбуси

Тетяна Забожко редакторка стрічки
карантин, київ, транспорт, коронавірус, автобус, тролейбус

У Києві провалився асфальт на вулиці Сирецькій. Це спричинило затримку руху тролейбусів №5.

Як уточнили в прес-службі перевізника Київпастранс, надзвичайна подія сталась на розворотному кільці.

Нині на місці події працюють спецслужби.

Тим часом поки рух тролейбусів організовано до проспекту Свободи.

Із технічних причин 14 січня затримувався також рух тролейбусів №12, 45 на вул. Касіяна – Маршала Якубовського.

Після виїзду на місце події відповідальної служби підприємства рух вдалося відновити о 07.13.

Курсування відбувається з відхиленням від графіка.

Фото: Depositphotos

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