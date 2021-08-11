Українського актора Володимира Талашка, якого звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток, тимчасово відсторонили від викладання в університеті імені Карпенка-Карого.

Про це повідомила виконувачка обов’язків ректора Київського національного університету імені Карпенка-Карого Галина Миленька.

Доля Володимира Талашка як педагога залежатиме від внутрішнього розслідування університету, яке розпочнеться 1 вересня.

– Поки у нас немає підстав, поки немає офіційних звинувачень і доказів, ми не можемо жодним чином вплинути або покарати людину, оскільки розуміємо, що у нашій країні діє презумпція невинуватості, – повідомила Галина Григоренко, голова Держагентства з питань мистецтва та мистецької освіти.

Правозахисниця Катерина Черепаха констатує, що зазвичай жертви насилля мовчать, оскільки бояться, що їм ніхто не повірить.

– Про це треба говорити, необхідно звертатися за допомогою. Якщо це толерувати і замовчувати – кривдник не зміниться. Були позитивні вирішення таких ситуацій: в одному випадку було звільнено особу, в іншому випадку – переведено в іншу структуру, – додала Катерина.

Нагадаємо, що 9 серпня Володимира Талашка звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток. Сценарист Богдан Панкрухін на особистій сторінці в Facebook оприлюднив історії дівчат, які розповіли про харасмент із боку викладача.

Історії студенток дуже схожі. Актор запрошував усіх до себе додому, фотографував оголеними і пропонував алкоголь.

Сам Талашко всі звинувачення заперечує. Каже, що іноді проводив репетиції зі студентками вдома, але сам нікого не запрошував.

У Міністерстві культури вже ініціювали службове розслідування та закликали усіх постраждалих звернутися до них та до поліції.