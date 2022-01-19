Не хотів вилазити: в Івано-Франківську з ополонки дістали п’яного чоловіка

В Івано-Франківську врятували п’яного чоловіка, який планував пірнути в ополонку на Водохреще.

Інцидент стався вдень 19 січня на річці Бистриця Солотвинська. З крижаної води чоловіка дістали нацгвардійці, що перебували поблизу водойми.

Один із правоохоронців зайшов у воду, щоб дістати постраждалого, інші допомагали витягувати його на берег річки.

Як повідомили очевидці, чоловік поводився неадекватно. Він прийшов до річки, роздягнувся, зайшов у воду і сидів там більше десяти хвилин.

Жодних порад та прохань вийти на берег він не слухався, а коли нацгвардійці силою почали діставати чоловіка із води – почав кричати та пручатися.

З’ясувалося, що занурювальник перебував у стані сп’яніння: він довго не хотів одягатися, а нижня частина його тіла буквально посиніла. Скільки років чоловіку, що провалився під лід, не повідомляється. Нацгвардійці надали йому першу домедичну допомогу та викликали швидку.

Медики діагностували забої рук, ніг, спини і голови. Чоловік перебуває у лікарні.

Купання на Водохреще

Перед тим, як стрибати в ополонку на Водохреще, лікарі та рятувальники радять не забувати про правила купання взимку.

Якщо ви наважилися зануритися у крижану воду, то потрібно зважати на час: це має тривати буквально на кілька секунд. Важливо бути здоровим у цей момент і після того стресу максимально швидко себе зігріти. Про те, як правильно пірнати в ополонку, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерела: МВС, Галка