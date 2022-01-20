Мер Івано-Франківська запропонував легалізувати збори коштів у дитячих садках

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував легалізувати в дитячих садках міста збір коштів з батьків.

Про це він заявив 20 січня на засіданні виконавчого комітету міськради. Таким чином мер відреагував на звіти дитсадків Івано-Франківська №1 Калинонька та №2 Малятко.

Руслан Марцінків уточнив, що плата батьків вихованців дитсатків має бути “символічною”.

– Ми всі тут брешемо, кажемо, що не збирають гроші по групах. Насправді, всі збирають потроху, батьки ініціюють. Можливо, ввести символічну плату – 100-150 грн, щоб не принижуватися і не розказувати байки. Але, щоб батьки знали, що вони здали ці гроші і з них не будуть витребувати. Давайте підемо таким шляхом, якимось законним, – запропонував мер.

У відповідь на це директор департаменту освіти та науки Ігор Максимчук пообіцяв обговорити пропозицію з керівниками садків на найближчій нараді.

– Ми принижуємося, директори ховають очі, батьківські комітети сваряться… А так розробили якийсь механізм, порадьтеся, якусь плату за нахабність чи ще щось, – додав мер Івано-Франківська.

За попередньою інформацією, нарада із директорами дитячих садків міста відбудеться вже наступного тижня.

Джерело: Курс ІФ

Фото: Руслан Марцінків