У Чернігівській області, поблизу північного кордону України, відбулися антитерористичні навчання з нейтралізації ворожих диверсантів.

Про це поінформували в Державній прикордонній службі України.

Окрім прикордонників, у навчаннях взяли участь підрозділи Служби безпеки, Збройних сил України, Національної гвардії, Нацполіції, Державної служби спецзв’язку.

Все проходило в умовах, які були максимально наближені до реальності.

Згідно з легендою навчань, на територію Чернігівщини, в прикордонний район, проникла ворожа диверсійно-розвідувальна група. В планах диверсантів було завдання Україні економічних збитків та дестабілізація обстановки в прикордонних районах.

Учасники навчань здійснили комплекс заходів для викриття та знешкодження диверсантів (йдеться про оперативно-розшукові, контррозвідувальні та інші заходи).

А під час завершальної фази навчань була проведена спецоперація із нейтралізації умовних диверсантів поблизу прикордонного пункту пропуску.

Біля північного кордону України прикордонники, СБУ та ЗСУ тренувалися ловити диверсантів / 9 фотографий

Варто зазначити, що Білорусь та Росія планують провести спільні військові навчання з 10 по 20 лютого 2022 року. Маневри, зокрема, проведуть на південному фланзі Білорусі (тобто поблизу кордонів України).

Навчання отримали назву Союзна рішучість-2022. Під приводом їх проведення до Білорусі вже прибувають підрозділи збройних сил РФ. Так, неподалік кордону Білорусі з Україною зафіксували російську військову техніку.

У Держдепартаменті США не виключали, що Москва може використати військові навчання в Білорусі для вторгнення в Україну з півночі.

Джерело: ДПСУ

Фото: ДПСУ