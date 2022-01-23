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Факти / Україна / Суспільство

Біля північного кордону України прикордонники, СБУ та ЗСУ тренувалися ловити диверсантів

Юлія Соколова редакторка стрічки
Навчання на Чернігівщині

У Чернігівській області, поблизу північного кордону України, відбулися антитерористичні навчання з нейтралізації ворожих диверсантів.

Про це поінформували в Державній прикордонній службі України.

Окрім прикордонників, у навчаннях взяли участь підрозділи Служби безпеки, Збройних сил України, Національної гвардії, Нацполіції, Державної служби спецзв’язку.

Все проходило в умовах, які були максимально наближені до реальності.

Згідно з легендою навчань, на територію Чернігівщини, в прикордонний район, проникла ворожа диверсійно-розвідувальна група. В планах диверсантів було завдання Україні економічних збитків та дестабілізація обстановки в прикордонних районах.

Учасники навчань здійснили комплекс заходів для викриття та знешкодження диверсантів (йдеться про оперативно-розшукові, контррозвідувальні та інші заходи).

А під час завершальної фази навчань була проведена спецоперація із нейтралізації умовних диверсантів поблизу прикордонного пункту пропуску.

Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Біля північного кордону України прикордонники, СБУ та ЗСУ тренувалися ловити диверсантів / 9 фотографий

Варто зазначити, що Білорусь та Росія планують провести спільні військові навчання з 10 по 20 лютого 2022 року. Маневри, зокрема, проведуть на південному фланзі Білорусі (тобто поблизу кордонів України).

Навчання отримали назву Союзна рішучість-2022. Під приводом їх проведення до Білорусі вже прибувають підрозділи збройних сил РФ. Так, неподалік кордону Білорусі з Україною зафіксували російську військову техніку.

У Держдепартаменті США не виключали, що Москва може використати військові навчання в Білорусі для вторгнення в Україну з півночі.

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Джерело: ДПСУ

Фото: ДПСУ

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