Солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв людей на Південмаші, сам зв’язався з правоохоронцями і здався їм.

Про це заявив заступник директора ДБР у Полтаві Володимир Шило.

За його словами, Рябчук, перебуваючи в селі, попросив перехожу жінку зв’язатися з поліцією і повідомити про його місцезнаходження. У цей час при ньому знаходився автомат.

Мотиви Рябчука поки невідомі, за скоєні злочини йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що п’ятеро людей загинуло та ще п’ятеро дістали поранення вналсідок стрілянини в Дніпрі вночі 27 січня.

На території Південного машинобудівного заводу (Південмаш) солдат строкової служби Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії із автомата Калашникова і втік.

Затримали його о 09.30 в Підгородньому Дніпропетровської області.