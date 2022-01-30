30 січня близько 12.00 на горі Тростян в смт Славське Львівської області зупинився крісельний витяг.

На підйомнику застрягло семеро туристів. Серед них була й дитина.

Визволили туристів через 45 хвилин.

Для цього 15 рятувальникам довелось застосувати альпіністське спорядження.

Крім того, для порятунку залучили ще й дві одиниці техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Ніхто з людей не постраждав.

У Славському з підйомника зняли сімох туристів: що трапилось / 2 фотографии

11 січня в Карпатах розшукали двох туристів, які заблукали напередодні.

Чоловікам, які каталися на лижах із гори Драгобрат, на ранок вдалося зателефонувати до закарпатських рятувальників.

Як розповіли представникам Держслужби з надзвичайних ситуацій туристи, загубили шлях вони через туман.

Заночували чоловіки в будинку лісника біля озера Герашаська, на який випадково натрапили.