30 січня близько 12.00 на горі Тростян в смт Славське Львівської області зупинився крісельний витяг.
На підйомнику застрягло семеро туристів. Серед них була й дитина.
Визволили туристів через 45 хвилин.
Для цього 15 рятувальникам довелось застосувати альпіністське спорядження.
Крім того, для порятунку залучили ще й дві одиниці техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Ніхто з людей не постраждав.
11 січня в Карпатах розшукали двох туристів, які заблукали напередодні.
Чоловікам, які каталися на лижах із гори Драгобрат, на ранок вдалося зателефонувати до закарпатських рятувальників.
Як розповіли представникам Держслужби з надзвичайних ситуацій туристи, загубили шлях вони через туман.
Заночували чоловіки в будинку лісника біля озера Герашаська, на який випадково натрапили.