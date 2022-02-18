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Показував статевий орган на вулиці: суд заарештував пенсіонера, який розбещував дівчаток

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Показував статевий орган на вулиці: суд заарештував пенсіонера, який розбещував дівчаток

У Чернівецькій області заарештували пенсіонера, підозрюваного у розбещенні малолітніх дівчаток. На час слідства його помістили у СІЗО.

Інцидент стався в одному із сіл Вижницького району. За даними слідства, 62-річний чоловік посеред вулиці демонстрував дівчаткам статевий орган і натякав на секс.

Перелякані школярки розповіли усе батькам, після чого за справу взялася поліція. Чи був того дня чоловік у стані сп’яніння, не повідомляється.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 156 (Розбещення малолітніх) КК України.

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Вік постраждалих дітей у прокуратурі не вказали, але зважаючи на частину статті, дівчаткам не було і 14-ти років.

Суд обрав пенсіонеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 62 тис. грн. Досудове розслідування у справі триває.

Джерело: Чернівецька обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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