На Львівщині 44-річний чоловік погрожував дружині гранатою, його затримували бійці КОРДу

У Львівській області затримали 44-річного чоловіка, який погрожував розправою своїй дружині. Для цього було введено спеціальну поліцейську операцію.

Інцидент стався 19 лютого в одному із сіл Стрийського району. Між подружжям виник конфлікт, однак його подробиці наразі невідомі.

Щоб залякати дружину, зловмисник вирішив пригрозити їй вибухом гранати. Перелякана жінка встигла вибігти і зателефонувати до поліції.

– Негайно було введено спеціальну поліцейську операцію. На місце події виїхали співробітники територіального підрозділу поліції, а також вибухотехніки, бійці спецпідрозділу КОРД та співробітники інших служб поліції області, – йдеться у повідомленні.

Після нетривалих переговорів 44-річний чоловік викинув гранату в річку і здався правоохоронцям. Внаслідок інциденту обійшлося без постраждалих.

Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України. За скоєне горе-чоловіку загрожує від трьох до семи років в’язниці. Досудове розслідування триває.