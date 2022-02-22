На Волині затримали 28-річного молодика, який завдяки злочинній схемі “ваш родич у біді” видурив у пенсіонерів десятки тисяч гривень. На пошуки шахрая поліції знадобилося менше доби.

Інцидент стався 21 лютого у Луцьку. Тоді на лінію 102 протягом декількох годин надійшло три однакові повідомлення щодо шахрайських дій незнайомця.

Першою звернулася донька літньої жінки, яка отримала телефонний дзвінок із вимогою $15 тис., оскільки вона нібито потрапила до лікарні.

Пенсіонерка не розгубилася і вирішила перетелефонувати доньці, з якою, як і очікувалося, було все гаразд.

Я лікар, ваші діти помруть: у Луцьку 28-річний чоловік обдурив пенсіонерів на десятки тисяч / 3 фотографии

Другим до правоохоронців звернувся 83-річний чоловік. Він зізнався, що віддав незнайомцеві близько 50 тис. гривень, оскільки той, представившись лікарем, заявив про термінову операцію для його доньки.

Третьою того ж дня по допомогу звернулася 82-річна жінка, яка отримала аналогічний дзвінок. Розповідаючи про летальні наслідки, які чекають на її доньку, “лікар” виманив у пенсіонерки майже $1,5 тис.

Шахрая викрили

Під час першочергових слідчих дій з’ясувалося, що усі три випадки пов’язані між собою. Це підтвердили і записи камер спостереження, і свідчення свідків.

Оперативники затримали 28-річного чоловіка близько шостої ранку наступного дня, 22 лютого. Правоохоронці із сусідніх областей підтвердили, що він зумів надурити не одну людину не лише на Волині, а й в інших регіонах.

Наразі триває опрацювання усіх наявих фактів порушення закону, правова оцінка буде надана найближчим часом.