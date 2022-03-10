Агонія агресора: росіяни зруйнували у Маріуполі обласне управління ДСНС

Російські загарбники, зрозумівши, що їм ніколи не перемогти Україну, через безсилля та ницість руйнують домівки мирних мешканців, лікарні, дитсадки. Цього разу ворожа ракета зруйнувала у Маріуполі будівлю Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Про жертв та постраждалих інформації поки немає.

– Кляті визволителі в агонії розстрілюють у Маріуполі усе – пологові будинки, лікарні, житло мирних мешканців, школи та дитячі садки. Ніколи вам, російські загарбники, не відмитися від цієї ганебної війни, яку ви почали проти свободи і людяності. Рахуйте дні до своєї поразки і готуйтеся відбудувати усе, що зруйнували, – попереджають українські рятувальники.

Напередодні російська армія, яка здатна воювати лише з жінками та дітьми, нанесла авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку у Маріуполі.

Загинуло троє людей, серед них – маленька дівчинка. Ще 17 осіб – це діти, жінки та лікарі – дістали поранення.