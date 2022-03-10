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З початку вторгнення Росії в Україну загинула 71 дитина, ще понад 100 поранені

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Війна в Україні

Він початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загинули понад 70 дітей. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За даними станом на 11.00 10 березня 2022 року, ще понад 100 дітей отримали поранення.

— За військове вторгнення Росії до України, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну – життям своїх дітей, майбутнім нашого народу, – написала Денісова.

У Малині Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло п’ятеро осіб, з них троє дітей (п’ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження).

16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку у селищі Жуковського на Харківщині.

Вночі внаслідок чергового артилерійського обстрілу у селі Слобожанське Ізюмського району на Харківщині ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. Під завалами загинули чотири людини: дві жінки та двоє дітей, 5-річній дівчинці вдалося вижити.

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В Ірпені Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення і наразі перебуває у лікарні у важкому стані.

Денісова вкотре закликала країни НАТО допомогти припинити російський тероризм та закрити небо над Україною.

Джерело: Людмила Денісова

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Фото: УНІАН

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