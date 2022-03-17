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Факти / Надзвичайні події

ДСНС: Цілі райони Сєвєродонецька, Попасної та Лисичанська знищені вщент обстрілами РФ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Руйнування на Луганщині

Російські війська своїми обстрілами зруйнували вщент цілі райони міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ Луганської області.

Як поінформували в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, загарбники посилюють вогонь, і місцеві мешканці не мають можливості евакуюватися.

– Ворожі війська не перестають руйнувати домівки мирних громадян – цілі райони міст Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська Луганської області знищено вщент. Краяни Луганщини не можуть евакуюватися через постійні обстріли. І поки співробітники ДСНС намагаються врятувати людей та будівлі після обстрілів, окупанти посилюють вогонь, – наголосили у відомстві.

За інформацією ДСНС, ворог продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури. Так, напередодні ворожі війська влучили у будівлю Укртелекому в місті Сєвєродонецьк. Людей звідти вдалося врятувати.

Крім того, в Сєвєродонецьку рятувальники допомагали людям евакуюватися з пошкоджених укриттів у безпечніші місця.

У місті Попасна було зруйновано приватний будинок, унаслідок чого під завалами опинилися люди. Співробітники ДСНС проводили рятувальні роботи під вогнем військ РФ.

Як зазначили у відомстві, ворожі війська обстрілюють пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, щоб завадити їм допомогти мирним мешканцям. А тому рятувальники Луганщини працюють, доки не опиняються під відкритим обстрілом.

Співробітники ДСНС постійно підвозять воду людям, які через обстріли ховаються в підвалах і не можуть вийти на вулицю.

Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
Руйнування на Луганщині
ДСНС: Цілі райони Сєвєродонецька, Попасної та Лисичанська знищені вщент обстрілами РФ / 5 фотографий

Як сьогодні поінформували в Луганській обласній військовій адміністрації, в ніч проти 17 березня через обстріли російських військ палали будинки в Рубіжному, Попасній та Сєвєродонецьку.

Днем раніше, зазнавши поразки під час чергової спроби штурму Сєвєродонецька, ворог посилив обстріли житлових кварталів цього міста, а також Рубіжного.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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