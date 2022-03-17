Російські війська своїми обстрілами зруйнували вщент цілі райони міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ Луганської області.

Як поінформували в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, загарбники посилюють вогонь, і місцеві мешканці не мають можливості евакуюватися.

– Ворожі війська не перестають руйнувати домівки мирних громадян – цілі райони міст Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська Луганської області знищено вщент. Краяни Луганщини не можуть евакуюватися через постійні обстріли. І поки співробітники ДСНС намагаються врятувати людей та будівлі після обстрілів, окупанти посилюють вогонь, – наголосили у відомстві.

За інформацією ДСНС, ворог продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури. Так, напередодні ворожі війська влучили у будівлю Укртелекому в місті Сєвєродонецьк. Людей звідти вдалося врятувати.

Крім того, в Сєвєродонецьку рятувальники допомагали людям евакуюватися з пошкоджених укриттів у безпечніші місця.

У місті Попасна було зруйновано приватний будинок, унаслідок чого під завалами опинилися люди. Співробітники ДСНС проводили рятувальні роботи під вогнем військ РФ.

Як зазначили у відомстві, ворожі війська обстрілюють пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, щоб завадити їм допомогти мирним мешканцям. А тому рятувальники Луганщини працюють, доки не опиняються під відкритим обстрілом.

Співробітники ДСНС постійно підвозять воду людям, які через обстріли ховаються в підвалах і не можуть вийти на вулицю.

ДСНС: Цілі райони Сєвєродонецька, Попасної та Лисичанська знищені вщент обстрілами РФ / 5 фотографий

Як сьогодні поінформували в Луганській обласній військовій адміністрації, в ніч проти 17 березня через обстріли російських військ палали будинки в Рубіжному, Попасній та Сєвєродонецьку.

Днем раніше, зазнавши поразки під час чергової спроби штурму Сєвєродонецька, ворог посилив обстріли житлових кварталів цього міста, а також Рубіжного.