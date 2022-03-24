У Харкові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт Нової пошти, біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, загинули шестеро мирних жителів, ще 15 – поранені, їх ушпиталили до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється.

Сьогодні, 24 березня, кораблі Чорноморського флоту РФ випустили по центру міста ракети Калібр.

Оборона Харкова триває чи не з перших днів війни. Ворожі війська активно обстрілюють місто та руйнують його інфраструктуру. Через це гинуть мирні жителі, значна кількість містян полишили свої домівки.

Джерело: Олег Синєгубов