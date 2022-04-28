У хатньої робітниці затриманого СБУ Віктора Медведчука знайшли сотні тисяч готівки у валюті.

Новиною поділилася генпрокурор України Ірина Венедіктова.

$467 тис. та €87 тис. у жінки вилучили під час обшуку в рамках розслідування кримінального провадження ч. 4 ст. 110-2 КК України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

– Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально, нічого особливого. Під час розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук та вилучили $467 тис. та €87 тис. – розповіла Венедіктова.

Вона іронічно додала, що поки висновки робити зарано, бо, мовляв, можливо вона спадок отримала чи позичила у когось.

– І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука, – додала генпрокурор України.

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Раніше правоохоронці провели обшуки в домівках Віктора Медведчука. Під час санкціонованого обшуку 18 квітня у Києві та Київській області поліцейські виявили близько 100 картин та антикварні речі, що належать родині затриманого народного обранця.

Окрім цього, знайшли мисливську гвинтівку, пістолет BUL, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця Фаберже.

Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, 27 лютого втік із-під домашнього арешту. Співробітники СБУ затримали нардепа 12 квітня, коли той намагався залишити країну, переодягнувшись у військову форму.