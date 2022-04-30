В Одесі сили ППО отримують нове озброєння – ОВА

В Одесі сили протиповітряної оборони отримують нове озброєння.

Про це під час відеозвернення 30 квітня повідомив речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Нове озброєння, за його словами, допоможе зробити небо ще більш захищеним.

Нині сили протиповітярної оборони в Одеській області контролюють небо. Ніч у регіоні минула спокійно.

Тим часом, зазначає Сергій Братчук, існує загроза ракетних ударів ворога з акваторії Чорного моря.

– У РФ ще є такі кораблі, де зосереджені крилаті ракети. Але ми витримаємо, бо ми сильні та знаємо, що Україна понад усе, – наголошує речник оперативного штабу ОВА.

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Нині Одеса готується до комендантської години, яка триватиме із 22.00 1 травня до 05.00 3 травня.

У цей період заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень.

Через комендантську годину будуть тимчасово скасовані приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та в зворотній бік.

Також буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

Приміські поїзди, які курсують в Одеській області та не заїжджають до Одеси, продовжать рух.

На решті території регіону режим комендантської години залишиться без змін – із 22.00 до 05.00.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Братчук

Фото: Сергій Братчук