В Одесі пролунали вибухи: що говорять в ОВА

Уранці 1 травня з’явилася інформація про вибухи в Одесі.

Інформацію про це поширили одразу кілька Telegram-каналів близько 09.40.

За словами речника оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, звук, який почули місцеві жителі зранку в неділю, є свідченням роботи системи протиповітряної оборони.

– За попередньою інформацією, це працює система протиповітряної оборони. Нині всі деталі уточнені. Повну та офіційну інформацію повідомлять населенню пізніше, – сказав у ефірі марафону національних телеканалів речник оперативного штабу.

Згодом в оперативному командуванні Південь зазначили, що сили протиповітряної оборони поцілили в небі над Одесою у ворожий безпілотник-розвідник.

– Влучанням нашої ППО безпілотник відправлений за відомим курсом безповоротно, – додали в оперативному командуванні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 67-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Оперативне командування Південь