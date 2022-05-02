Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво країни-агресора Росії вдається до абсолютно непередбачуваних і нелогічних дій. А тому не можна з абсолютною впевненістю казати, що Кремль не наважиться застосувати ядерну зброю проти нашої держави.

Про це український лідер заявив в інтерв’ю австралійському телеканалу Nine Network, відповідаючи на запитання, наскільки серйозно він сприймає загрозу застосування Володимиром Путіним ядерної зброї.

Зеленський звернув увагу на те, що російські окупанти вже продемонстрували безвідповідальність під час захоплення українських АЕС (атомних електростанцій).

– Коли спочатку вони захопили Чорнобильську АЕС, після цього без будь-яких технічних умов вони хотіли вибити всіх наших технічних працівників, навіть не розуміючи, що з цим робити. Згодом вони захопили Запорізьку АЕС – найбільшу в Європі. Коли вони її захоплювали, то з танків, іншої броньованої техніки конкретно стріляли по ядерних реакторах, по атомній електростанції… Стріляли з танків чеченці й інші бойовики, їхня армія, військові. Вони заблокували її і просто по ній стріляли, – поінформував Зеленський.

Президент уточнив, що Запорізька АЕС у шість разів більша за Чорнобильську АЕС. А тому в разі техногенної катастрофи жахливі наслідки загрожували б усій Європі.

Зеленський додав, що російських окупантів це аж ніяк не зупинило. Президент також зазначив, що не важливо, чи давали їм наказ стріляти, або ж лише захопити АЕС, відповідальність за це несе особа, яка наказала захопити станцію.

– Тож ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва РФ, як політичного, так і військового, що вони не будуть використовувати ядерну зброю. Або будуть. Може бути так, як було у нас із атомною генерацією. І тому я просто не можу сказати на 100%, що ні, вони не будуть використовувати, або вони будуть. Іноді, мені здається, вони щось використовують, навіть не розуміючи результату. Або розуміють результат, але їм все одно. Найгірші люди – яким все одно, – наголосив Зеленський.

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Як відомо, після серії провалів, яких зазнали путінські війська в Україні, Кремль почав лякати можливістю застосування ядерної зброї.

У середині квітня Володимир Зеленський заявляв, що лідерам країн світу потрібно бути готовими до застосування РФ тактичної ядерної зброї.

А в річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС, 26 квітня, український лідер виступив за встановлення глобального контролю над російськими атомними обʼєктами та ядерними технологіями.