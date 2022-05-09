Гасіння пожежі на НПЗ у Лисичанську неможливе, є загроза вибуху

Напередодні російські війська вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську на Луганщині. Загасити пожежу досі не вдалося через постійні обстріли, і зараз є загроза вибуху, повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

– Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності заводу – установка з отримання сірки та станція змішування речовин. Там триває пожежа, яка охопила понад пів гектара території, – уточнила вона.

За її словами, наразі гасіння пожежі неможливе, оскільки через постійні обстріли російської артилерії рятувальникам довелося залишити небезпечну зону.

Денісова наголосила, що внаслідок згорання нафтопродуктів виділяються канцерогени та небезпечні для здоров’я людей і довкілля шкідливі речовини, і нагадала, що такими методами ведення воєнних дій Росія грубо порушує всі норми міжнародного права.

– Відповідно до пунктів 1 і 2 статті 55 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року, збройні сили під час військових дій повинні дотримуватися обмежень і принципів, які спрямовані на захист довкілля від широкомасштабної, тривалої та серйозної шкоди, – сказала вона.

Про обстріл НПЗ у Лисичанську, після якого почалася пожежа, ввечері 8 травня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, на той момент площа пожежі сягала 360 кв. м, також була загроза вибуху сусідньої групи резервуарів.

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Фото: Людмила Денісова