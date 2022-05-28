Травень, 28 в 17:21

Гучні заяви російських загарбників про начебто відбудову зруйнованого житла в тимчасово окупованому Маріуполі та компенсації очікувано виявилися фейком та великим обманом.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними, окупанти вимагають у маріупольців оригінали документів, які б підтверджували право власності на житло: начебто без них компенсацію не даватимуть.

Проте документи у людей згоріли чи загубилися під завалами під час масованих бомбардувань та обстрілів міста військами РФ.

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– Питання в тому, що “міністерство будівництва” так званої “ДНР” випустило роз’яснення, що для отримання компенсації від Росії власники зруйнованого житла в Маріуполі мають подати оригінали документів, що підтверджують право власності. Не складно здогадатись, що всі документи в людей перетворились на попіл або назавжди поховані під завалами. Отримати копії або навіть роздрукувати виписки з реєстрів – неможливо, – зазначив Андрющенко.

Він уточнив, що маріупольці зараз закидають скаргами так звану окупаційну “адміністрацію” міста, проте там місцеві колаборанти “лише розводять руками, киваючи в бік Донецька”.

– Приймальні Пушиліна (ватажка терористичного формування “ДНР”, – Ред.)… своєю чергою теж знизують плечима і кажуть, що це рішення Росії. Коло замкнулося, – додав Андрющенко.

Він нагадав, що в обмін на фейкову компенсацію окупанти вимагали в мешканців Маріуполя власноруч заповнені сфабриковані свідчення про начебто “злочини” українських військових.

– У підсумку лише Росія знову в прибутку, отримавши тисячі сфабрикованих, але власноруч заповнених свідчень про фейкові злочини української армії, – наголосив Андрющенко.

Раніше радник міського голови Маріуполя повідомляв, що російські окупанти оголосили про начебто початок реєстрації на компенсацію за знищене житло в розмірі 500 тис. рублів (приблизно $6 тис.). При поданні заяви на компенсацію маріупольці повинні були обов’язково зазначити, що майно начебто “було знищене українськими військовими”.

Таким чином країна-агресор РФ збирала фейкові “свідчення”, що Маріуполь нібито знищила українська армія.

За офіційно озвученими даними, за час блокади Маріуполя та постійних обстрілів російських військ у місті загинули щонайменше 22 тис. людей. Водночас точна кількість загиблих невідома. Лише під завалами однієї багатоповерхівки виявили близько 200 загиблих мешканців.

У Маріуполі та поблизу міста супутник зафіксував кілька місць масового поховання людей.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Маріупольська міська рада