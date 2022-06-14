У Харкові чути сильні вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях

Червень, 13 в 23:53

У Харкові мирні жителі чують потужні вибухи. Місцевих мешканців закликають залишатися в укриттях та бомбосховищах.

Українські видання повідомляють про щонайменше сім прильотів по місту, однак офіційна інформація ще уточнюється. Варто зазначити, що на території Харківської області триває повітряна тривога з 23:08.

Крім того, за неофіційними даними, чути вибухи на території Чорнобаївки у Херсонській області.

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