У Харкові чути сильні вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях
У Харкові мирні жителі чують потужні вибухи. Місцевих мешканців закликають залишатися в укриттях та бомбосховищах.
Українські видання повідомляють про щонайменше сім прильотів по місту, однак офіційна інформація ще уточнюється. Варто зазначити, що на території Харківської області триває повітряна тривога з 23:08.
Крім того, за неофіційними даними, чути вибухи на території Чорнобаївки у Херсонській області.
Напередодні російські війська обстріляли інші області України. Під ворожий вогонь потрапила Сумщина, де загинула одна людина та поранено ще двох мирних жителів.
На територію Великописарівської громади з ворожого безпілотника скинули боєприпаси. Російські війська відкрили мінометний вогонь по Есманській громаді, де загалом зафіксували 14 вибухів.