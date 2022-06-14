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Факти / Надзвичайні події

У Харкові чути сильні вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Харкові чути сильні вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях
Фото: МВС

У Харкові мирні жителі чують потужні вибухи. Місцевих мешканців закликають залишатися в укриттях та бомбосховищах.

Українські видання повідомляють про щонайменше сім прильотів по місту, однак офіційна інформація ще уточнюється. Варто зазначити, що на території Харківської області триває повітряна тривога з 23:08.

Крім того, за неофіційними даними, чути вибухи на території Чорнобаївки у Херсонській області.

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Напередодні російські війська обстріляли інші області України. Під ворожий вогонь потрапила Сумщина, де загинула одна людина та поранено ще двох мирних жителів.

На територію Великописарівської громади з ворожого безпілотника скинули боєприпаси. Російські війська відкрили мінометний вогонь по Есманській громаді, де загалом зафіксували 14 вибухів.

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