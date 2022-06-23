Червень, 23 в 14:19

У четвер, 23 червня, Київська міська рада підтримала рішення про заборону продажу та запуску феєрверків у Києві під час війни. Також буде заборонено пересування містом автомобілів, які не мають глушника.

Про це поінформував за підсумками засідання Київради мер столиці Віталій Кличко.

– Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність, – зазначив Кличко.

Так, Київрада заборонила реалізацію (торгівлю, продаж) та запуск феєрверків, салютів і піротехнічних засобів у Києві на час війни. Заборона діятиме протягом воєнного стану в Україні та 30 днів після його припинення або скасування.

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Ще одним рішенням Київрада заборонила рух столицею України транспортних засобів без глушника. Йдеться про автомобілі, у конструкції яких використано систему випуску відпрацьованих газів “прямострум”, а також інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач. Заборона буде чинна до моменту припинення/скасування дії воєнного стану в Україні.

Крім того, Київрада підтримала рішення, яке дозволить облаштувати укриття в столичних закладах освіти (школах, дитсадках), де їх ще немає.

– Ми маємо привести до ладу – відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в комунальних школах та садочках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян, – наголосив Кличко.

Варто зазначити, що на початку червня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути пропозицію про заборону петард та феєрверків під час воєнного стану. Такою була відповідь глави держави на відповідну петицію.

Паралельно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити використання феєрверків та петард.

Джерело: Віталій Кличко