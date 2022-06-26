Червень, 26 в 15:14

Сьогодні, 26 червня, російські військові із артилерії та РСЗВ Град обстріляли місто Зеленодольськ, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, ворог впродовж кількох годин гатив по Зеленодольській громаді.

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Окупанти тричі вдарили з Градів та ствольної артилерії по житлових будинках.

У Зеленодольську двоє поранених – чоловік та жінка. Їм надали необхідну медичну допомогу.

За словами Резніченка, від ворожих обстрілів у місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта.

Нагадаємо, що 18 червня окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі у Дніпропетровській області. Тоді було відомо про трьох постраждалих.

Наступного дня вранці під час гасіння пожежі вибухнув резервуар із пальним. Один рятувальник загинув, двох госпіталізували. Того ж дня одних із них помер у лікарні.

20 червня рятувальники знайшли тіло третього загиблого внаслідок ракетного удару по нафтобазі.