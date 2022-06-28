Червень, 28 в 17:41

У мережі з’явилося відео вибуху після ракетного удару по ТЦ Амстор у Кременчуці.

Камери спостереження зафіксували реакції людей, які в той час перебували на території Вознесенівського парку.

На відео можна побачити, як люди в паніці розбігалися в різні сторони. Зокрема, один чоловік пірнув у водойму, а його дівчина втекла в протилежному напрямку від вибуху.

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Також з іншого ракурсу помітні дідусь з онуком, які швидко побігли ховатися за найближче дерево.

Ударна хвиля була настільки сильною, що уламки снаряда долетіли навіть до камер, які розташовані за пів кілометра від ТЦ Амстор.

Зазначимо, що внаслідок ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці загинуло щонайменше 18 цивільних, десятки людей постраждали. Рятувальники продовжують працювати на місці події та розбирати завали.

27 червня ще одна російська ракета потрапила в стадіон. За даними Командування Повітряних сил, Росія випустила ракети з далеких бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Шайковка. Пуски проводили з Курської області.