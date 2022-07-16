Липень, 16 в 10:07

У Харківській області російські війська завдали ракетних ударів по Чугуєву. Внаслідок обстрілів троє людей загинуло (двоє чоловіків і жінка), ще трьох мирних жителів госпіталізували до медичних закладів.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа та магазин будівельних матеріалів. На місцях ударів працюють відповідні служби, рятувальники продовжують розбирати завали.

Протягом доби російські війська обстріляли Харківський район, зокрема Дергачівську громаду та Ізюмський район. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Глава ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряних тривог, а у разі небезпеки залишатися в укриттях. Правоохоронці фіксують всі злочини російських окупантів, наголосив Синєгубов.