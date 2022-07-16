Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Війська РФ обстріляли Чугуїв: троє загиблих, під завалами можуть залишатися люди

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Війська РФ обстріляли Чугуїв: троє загиблих, під завалами можуть залишатися люди

У Харківській області російські війська завдали ракетних ударів по Чугуєву. Внаслідок обстрілів троє людей загинуло (двоє чоловіків і жінка), ще трьох мирних жителів госпіталізували до медичних закладів.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа та магазин будівельних матеріалів. На місцях ударів працюють відповідні служби, рятувальники продовжують розбирати завали.

Фото: Харківська ОВА

Протягом доби російські війська обстріляли Харківський район, зокрема Дергачівську громаду та Ізюмський район. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Зараз дивляться

Фото: Харківська ОВА

Глава ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряних тривог, а у разі небезпеки залишатися в укриттях. Правоохоронці фіксують всі злочини російських окупантів, наголосив Синєгубов.

Читайте
З мінометів і артилерії: російські війська обстріляли Сумську область

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка