Липень, 21 в 8:57

Вночі після ворожого обстрілу на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка, виникла пожежа.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, вибухи біля міста почали лунати близько опівночі. Потім виникла пожежа на сході від Мелітополя.

Зараз дивляться

Наразі очікується більш детальна інформація.

Раніше мер Іван Федоров повідомив, що РФ погрожує депортацією жителям, які підтримують Україну та розмовляють українською. Для цього окупанти збирають дані про проукраїнськи налаштованих громадян.

В ГУР Міноборони повідомляли, що РФ готується 11 вересня провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізьких областях.

Фото: Іван Федоров