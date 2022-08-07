Серпень, 07 в 9:35

Сьогодні о 04:40 російський ворог ракетами обстріляв два райони Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, ворожі ракети прилетіли у Новобаварський та Немишлянський райони. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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За словами місцевих жителів, над містом видніється стовп чорного диму.

ОНОВЛЕНО о 09:30

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.

Ракети запустили із російського Бєлгорода, імовірно – тип ЗРК С-300.

В Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучання є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат.

У Новобаварському районі ракета влучила у землю біля одного з парків. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Вночі у Харкові також було чути вибухи – місто під обстрілом ворожих РСЗВ.

6 серпня вночі ворог обстріляв Харків під час повітряної тривоги. У соцмережах люди повідомили про ракети, які летіли на місто.

Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов