Під ранок росіяни ракетами обстріляли Харків
Сьогодні о 04:40 російський ворог ракетами обстріляв два райони Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його словами, ворожі ракети прилетіли у Новобаварський та Немишлянський райони. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
За словами місцевих жителів, над містом видніється стовп чорного диму.
ОНОВЛЕНО о 09:30
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.
Ракети запустили із російського Бєлгорода, імовірно – тип ЗРК С-300.
В Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучання є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат.
У Новобаварському районі ракета влучила у землю біля одного з парків. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Вночі у Харкові також було чути вибухи – місто під обстрілом ворожих РСЗВ.
6 серпня вночі ворог обстріляв Харків під час повітряної тривоги. У соцмережах люди повідомили про ракети, які летіли на місто.
Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов