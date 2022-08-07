Серпень, 07 в 18:12

У Дніпропетровській області російська армія обстріляла Марганець з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ударів по житлових кварталах міста поранено одного чоловіка, якого госпіталізували до лікарні.

За даними Офісу генерального прокурора, пошкоджено майже 50 будівель приватного сектору, господарські споруди, автомобілі містян, зупинку громадського транспорту, церкву, газопровід та лінії електропередач.

Слідчі документують всі воєнні злочини представників Збройних сил Росії. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до 12 років.

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В Офісі генерального прокурора зазначили, що російські військові вкотре нехтують нормами міжнародного гуманітарного права. Свідків воєнних злочинів РФ закликають фіксувати та надсилати докази на спеціальний сайт.