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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Підтверджено
У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Фото: Depositphotos

Сьогодні під ранок, 7 серпня, у Миколаєві під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

ОНОВЛЕНО о 09.10

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За словами Кіма, ворог обстріляв промислові підприємства на околицях міста. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Крім того, вночі, 7 серпня, близько 02:12 під ворожі обстріли потрапило село Таборівка Бузької громади. Там зруйновано три житлових будинки. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Вночі тривога звучала двічі: о 01:18 та 04:03.

Сьогодні о 04:40 російський ворог ракетами обстріляв два райони Харкова.

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